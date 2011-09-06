Рівень відносин між Україною і РФ дозволяє вирішити питання ціни на газ - Грищенко

Існуючий рівень відносин між Україною та Росією дозволяє вирішити питання ціни на газ у двосторонньому контакті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми вважаємо, що кращим способом було б знайти розуміння на рівні профільних міністерств, профільних компаній з тим, щоб в результаті отримати якісно інші умови, які відповідали б справжнім довготривалим інтересам обох сторін. Але ми готові, звичайно, до інших варіантів розвитку подій, хоча вважаємо, що той рівень відносин між Україною і Росією, який склався за останні півтора року, дозволяє нам розраховувати на те, що ми зможемо знайти таке розуміння у двосторонньому контакті», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він ще раз зазначив, що формула ціни на газ, встановлена ​​газовими контрактами, підписаними у 2009 році, не є ринковою, а інші елементи цих контрактів суперечать сучасній практиці відносин у цій сфері.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, який поставлявся Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

Нещодавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для Україні може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.

Сьогодні, 6 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови постачання і транзиту газу.

Раніше російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію щодо газових контрактів з Україною в будь-якому суді.