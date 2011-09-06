АЕС Україна за 8 місяців збільшили вироблення електроенергії на 0,2%

За оперативними даними, атомні електростанції, що знаходяться в управлінні НАЕК «Енергоатом», у січні-серпні ц.р. збільшили вироблення електроенергії на 0,2%, або 103,2 млн кВт/год., порівняно з січнем-серпнем 2010 року - до 57,804 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, АЕС компанії у серпні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 3,4% порівняно з серпнем 2010 р. - до 6,695 млрд кВт/год.

Зокрема, за 8 місяців п.р. Хмельницька АЕС (ХАЕС) збільшила вироблення електроенергії на 15% - до 10,138 млрд кВт/год., Запорізька АЕС (ЗАЕС) - на 0,45% - до 26,851 млрд кВт/год.

У той же час, Рівненська АЕС (РАЕС) у січні-серпні ц.р. скоротила вироблення на 7%, до 10,802 млрд кВт/год., Южно-Українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС - на 5%, до 10,012 млрд кВт/год.

Вироблення електроенергії на Ташлицькій ГЕС та Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, у січні-серпні ц.р. зросло на 8% - до 145,1 млн кВт/год.

За оперативними даними, за 8 місяців п.р. «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» 54,44 млрд кВт/год. електроенергії на суму 11,82 млрд грн. Компанія отримала за відпущений товар 11,5 млрд грн. Таким чином, рівень розрахунків склав 97,25% при недоплаті з боку «Енергоринку» в обсязі понад 325 млн грн.

Частка генпотужностей НАЕК «Енергоатом у вітчизняному виробництві електроенергії у січні-серпні ц.р. склала 45,6%, у серпні - 45,1%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-серпні ц.р. склав 71,7% проти 71,5% у січні-серпні минулого року. При цьому, за підсумками 8 місяців п.р. найбільший КВВП був зафіксований на ХАЕС - 86,9%, найменший - на ПУАЕС - 57,2%.

У січні-серпні 2011 р. зафіксовано 13 облікових порушень в роботі АЕС проти 16 порушень за підсумками аналогічного періоду 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» прогнозує, що у 2011 році корисний відпуск електроенергії генпотужностями компанії складе 83,4 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

У 2010 році «Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 7,2%, або 6,204 млрд кВт/год., порівняно з 2009 роком - до 89,36 млрд кВт/год.