Ціна газу для України вже нижче, ніж для багатьох її сусідів - «Газпром»

Україна вже отримує російський газ за ціною нижчою, ніж у багатьох її сусідів, тоді як ставка на транзит через українську територію вище діючих для цілого ряду європейських країн. Діючі контракти "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України" щодо поставок і транзиту відповідають всім вимогам європейського газового ринку.

Про це заявив у вівторок журналістам глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".

"Уряд України введено в оману щодо ціни поставок російського газу для українських споживачів і ставки на транзит. Ставка на транзит через Україну значно вище, ніж у Німеччині, Польщі та Словаччини. Ставка на транзит прив'язана до ціни газу, а ціна газу для українських споживачів значно нижче, ніж у Польщі, Угорщини, Туреччини і Румунії", - сказав О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН вважає об'єктивною ціну природного газу, що поставляється російським ВАТ «Газпром», на рівні 230 дол. за тис. куб. м.