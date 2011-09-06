Україна почала консультації з GDF Suez щодо постачання зрідженого газу

5 вересня в рамках візиту голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава КАСЬКІВА до Франції відбулися консультації з підрозділом компанії Gaz de France Suez - компанією «Еленджі», щодо співпраці з будівництва терміналу зрідженого газу на чорноморському узбережжі України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

У повідомленні наголошується, що В.КАСЬКІВ зазначив, що наступним кроком очікуються консультації в розширеному форматі для обговорення шляхів поставок газу на український термінал.

Також В.КАСЬКІВ повідомив про зустріч з лідером на ринку інфраструктури - французькою компанією «Буіг Траво Публіки», в ході якої обговорювалася реалізація спільних інфраструктурних проектів на концесійній основі.

Разом з тим, відбулася зустріч з компанією Alstom щодо використання передових французьких технологій у сфері енергозбереження та транспорту.

За підсумками зустрічей очікується активна участь лідерів французького ринку в наступних тендерах у рамках реалізації Національних проектів.

Як повідомлялося, 29 серпня конкурсна комісія з проведення двоступеневих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) оголосила, що до участі у другому етапі конкурсу допущені 5 компаній: Ramboll Oil & Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал - морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не буде «конфліктувати» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ буде зріджуватися і танкерами по морю доставлятися до Румунії і далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО повинен був бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.