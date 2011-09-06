Донузлавська ВЕС збільшила вироблення електроенергії в 2,5 разу - до 4 млн. кВт/год

Відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» Донузлавська вітроелектростанція в січні-серпні збільшила вироблення електроенергії в 2,5 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 4 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, фактичний відпуск електроенергії з генпотужностей ВЕС за цей період в мережу склав 3,7 млн. кВт/год, що в 2,4 разу більше показника аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, ВЕС відпускає електроенергію за т.зв. «зеленим тарифом», рівень якого на серпень був встановлений Національною комісією регулювання електроенергетики в розмірі 128,08 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. Донузлавська ВЕС - генеруюча компанія, що здійснює будівництво і експлуатацію вітрових електростанцій в АР Крим. До складу підприємства входять три ділянки: Донузлавська ВЕС встановленою потужністю 10,4 МВт (в експлуатації перебуває 101 вітроагрегат типу USW 56/100, планована потужність - 45 МВт); Судакська - потужністю 6,2 МВт, в експлуатації - 58 вітроагрегатів типу USW 56/100, планована потужність - 50 МВт, Чорноморська - потужністю 0,6 МВт, планована потужність - 5 МВт.

Наказом від 14 листопада 2008 року Міністерство палива та енергетики України вирішило приєднати державне підприємство «Донузлавська ВЕС» до НАЕК «Енергоатом».

Вироблення електроенергії на потужностях Донузлавської ВЕС в 2010 році склало 3,3 млн. кВт/год.