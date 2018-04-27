Розробка сланцевого газу в Україні: процес прискорить Shell?..

Складні газові відносини з Росією мають позитивний ефект - Україна, схоже, всерйоз зайнялася енергодиверсифікацією. Однією з головних складових цього напрямку є розробка нових родовищ вуглеводнів, в т.ч. видобуток нетрадиційного газу. Яскравим прикладом активізації такої роботи стало нещодавнє підписання оновленого договору держкомпанією «Укргазвидобування» і Shell про спільну діяльність у Дніпровсько-Донецькому басейні, зараз він забезпечує більше 80% всього видобутку вуглеводнів в Україні.

Інвестиції Shell в даний проект складуть 800 млн. дол. (на початковому етапі геологорозвідки - 200 млн. дол., в наступному - 600 млн. дол.)

Експерти вважають, що активізація співпраці двох компаній дасть можливість застосувати в Україні новітні технології з пошуку і видобутку вуглеводнів. Як результат - загальний обсяг видобування блакитного палива Україна зможе збільшити в рази.

*** Згідно з оновленим договором, роботи будуть проводитися на шести ліцензійних ділянках, а саме: Шебелинській, Західно-Шебелинській, Павлівсько-Светлівській, Мелехівській, Герсеванівській та Ново-Мечебилівській. Загальна кількість пошуково-розвідувальних свердловин тановитиме приблизно 15-20, а повномасштабна розробка потребуватиме буріння від 500 до 1000 свердловин. Всі свердловини будуть глибокими, від 3000 до 6000 м, пробурені в технічно складних пластах, які потребують застосування інноваційних підходів до буріння і новітніх технологій, у тому числі технологій гідророзриву, які поки в Україні не застосовують. У разі успішності спільної діяльності це буде перший проект з розробки нетрадиційного газу подібного масштабу в Європі. Також в оновленому договорі про спільну діяльність між ДК «Укргазвидобування» та компанією Shell оптимізована система управління проектом. Зокрема, Shell бере на себе відповідальність за ведення поточних справ спільної діяльності та вирішення договірних, фінансових та технічних питань у рамках проекту. При цьому ключові питання, як і раніше, сторони будуть вирішувати спільно. Договором також передбачено зобов`язання Shell сприяти розвитку технічних можливостей ДК «Укргазвидобування» у сфері розвідки, розробки і видобутку нетрадиційного газу як шляхом залучення працівників української сторони до проведення робіт у межах спільної діяльності, так і шляхом організації навчання та тренінгів для місцевих спеціалістів на різноманітних проектах Shell.

Перший договір ДК «Укргазвидобування» та компанією Shell був підписаний в 2006 році і передбачав розробку восьми нафтогазоносних ліцензійних ділянок у Дніпровсько-Донецькому басейні. У його рамках були успішно проведені сейсмічні дослідження. Тепер справа за геологорозвідкою і власне видобутком.

У січні ц.р. в Давосі Президент України Віктор Янукович зустрічався з керівництвом Shell. «Зараз я від вас чекаю початку розвідки газу на кордоні між Харківською та Донецькою областями і, безумовно, початку його видобутку», - сказав тоді Президент. Така квапливість цілком зрозуміла, враховуючи «охолодження» дружніх відносин із Росією. Після підписання в Києві договору головний виконавчий директор корпорації Shell Петер Возер на зустрічі з В.Януковичем зазначив: «Вітаю вас із приємною подією. Підписання сьогодні договору про спільну діяльність було дуже позитивним фактом».

І в цьому питанні В.Возер не лукавить, для України реалізація даного проекту - прекрасна перспектива наблизитися до заповітної мети - енергонезалежності. Причому нарощування видобутку вуглеводнів - надскладне завдання, особливо з урахуванням безгрошів`я. Родовища, на яких сьогодні веде роботу НАК «Нафтогаз України», практично знаходяться на завершальному етапі експлуатації. Вік «трудівниць» часом досягає 60 років, тобто з них вже видобуто 80% розвіданих запасів.

Тому життєво важливою є розробка нових покладів, і обов`язково з використанням новітніх технологій, що вимагає мільярдних інвестицій. Це стосується і видобутку нетрадиційного газу, зокрема сланцевого. Саме «сланцева революція» привела до того, що США, де цей газ забезпечує 15-20% усього видобутку, в 2009 році, вперше з 2001 року, обігнали Росію у видобутку блакитного палива. Найбільші нафтові компанії, в т.ч. ExxonMobil і Shell, отримали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції, ведуться розробки родовищ в Англії, Іспанії, Угорщині, Голландії, що в принципі перекроїть ринок Європи, причому не на користь Росії. У «Газпромі» заявляють, що все, що відбувається - справа несерйозна, а про видобуток сланцевого газу складено занадто багато міфів.

Але ціна окупності видобутого газу за окремими категоріями сланців знижується. Вона вже становить приблизно 90 дол. за тисячу куб. м. Очікується, що до 2015 року обсяг видобутку сланцевого газу в США подвоїться і складе понад 180 млрд. кубометрів на рік. Імпорт СПГ впаде до 1 млрд. куб. м на рік.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу. За оцінкою експертів, через 3-4 роки ми зможемо добувати від 7 до 10 млрд. куб. м в рік цих енергоресурсів.

І ще один доказ перспективності співпраці з Shell. Процитуємо прем`єр-міністра Миколу Азарова: «Чи багато у нас запасів газу? Приблизно 1 трильйон (кубічних метрів), можна хоч сьогодні ставити свердловину, бурити і отримувати». За його словами, у разі проведення невеликої розвідки, запаси газу можуть скласти до 4 трильйонів кубометрів. Ставку теж зробив на Shell.

Голова Державної служби геології і надр Едуард Ставицький раніше відзначав, що "вже за 10 років вони (Shell), згідно з песимістичним сценарієм, планують там видобувати близько 8-10 мільярдів кубометрів газу в рік". При цьому він додав, що саме Shell готова краще за всіх до освоєння площі, щоправда, інтерес до її розробки виявляли Exxon Mobil і "ДТЕК Нафтогаз".

Низка експертів стверджують, що комерційні перспективи видобутку сланцевого газу в Україні дуже сумнівні: за нинішніх умов він нерентабельний. Крім того, технологія гідророзриву пластів, яку використовують під час видобутку сланцевого газу, екологічно «вкрай небезпечна».

На думку заступника директора НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, тема сланцевого газу як фактору геополітичного впливу актуальна лише для Сполучених Штатів, здатних відмовитися від поставок цього енергоносія з-за кордону в зрідженому вигляді.

«Стрімкому розвитку видобутку сланцевого газу на території США сприяла ціла низка факторів: потужний економічний потенціал, значні запаси і величезні малозаселені території, високий ступінь вивченості родовищ, вдосконалення технології буріння, близькість до районів споживання газу, пільгове оподаткування, розвинена інфраструктура газотранспортних мереж і прагнення до досягнення енергетичної безпеки за рахунок власних ресурсів», - пояснює експерт.

«Поняття енергетичної безпеки держави багатогранне, але для США - це синонім незалежності. Звідси прагнення до випуску біопалива з сільгосппродукції зі скороченням посівних площ для виробництва продуктів харчування; витрачання мільярдів доларів на відновлювані джерела енергії з одночасним усвідомленням того, що кінець епохи вуглеводнів настане ще дуже не скоро, і справа тут не в глобальному потеплінні. І пропозиції нинішнього президента США Барака Обами зняти заборону на видобуток вуглеводнів біля узбережжя Вірджинії, Флориди і Мексиканської затоки, що призведе до неминучих екологічних наслідків. Ці приклади можна продовжити. Усе зазначене наштовхує на думку про те, що видобуток сланцевого газу - чисто американське явище», - зазначив він.

Головною ж екологічною проблемою, на думку Г.Рябцева, є можливість забруднення водоносних пластів метаном і використовуваними розчинами. «Навіть очищений буровий розчин, в якому на хімічні добавки припадає лише 1-2%, здатний отруїти ґрунтові води, тим більше, що з свердловин піднімають лише третину використовуваної води. Деякі компоненти, які застосовують для досягнення необхідної в`язкості рідини розриву, мають канцерогенний характер, тому їх потрапляння в пласти, що містять підземні води, небезпечне. До того ж, тріщини від гідророзриву можуть розповсюджуватися вгору, забруднюючи ґрунтові води закачуваною рідиною або сприяючи надходженню в них метану», - вважає експерт.

За словами Г.Рябцева, кримінальна відповідальність за проведення гідророзривів введена у Франції, мораторій на гідророзрив введено в штаті Нью-Йорк (США), а також - на землях Нижня Саксонія і Північний Рейн-Вестфалія (ФРН).

У свою чергу, директор Інституту геологічних наук НАНУ Петро Гожик підкреслює, що в Україні вже давно розвідані значні родовища природного газу, проте їх розробка не ведеться внаслідок відсутності коштів. «Родовища є - це і Одеська область, і Крим, і Дніпровсько-Донецький басейн, й інші регіони. За нашою оцінкою, Україна може розраховувати на 13 трлн. кубометрів природного газу. Необхідно бурити і освоювати. Ще в 2007 році ми мали почати буріння декількох дослідних свердловин, але в держави грошей не було і немає. Отже, потрібно залучати приватного інвестора», - зазначив П.Гожик.

«Українська влада має визначитися, що їй потрібно: газ або податки. Одне з двох виключається. Якщо ми хочемо розвивати видобуток власного газу, ми повинні звільнити інвестора від податків».

Що ж до видобутку сланцевого газу в Україні, то, на думку П.Гожика, хоча його видобуток і є дуже перспективним, він потребує значних капіталовкладень. «Починати нам варто з видобутку газу традиційними методами. США йшли до видобутку свого сланцевого газу 30 років, пробуривши 11 000 свердловин, перш ніж отримати позитивний результат. При цьому в Америці більша частина сланцевого газу залягає на глибині від 500 метрів до кілометра, тоді як у нас сланцевий газ знаходиться на глибині 20-30 км, що потребує великих витрат на його видобуток», - зазначив експерт.

При цьому він підкреслив, що технологія видобутку сланцевого газу пов`язана з ризиком завдання шкоди екології. «У сланцеву породу закачується величезна кількість води, необхідної для гідророзриву, що може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це питання навіть розглядав Конгрес США», - сказав експерт.

Тим часом, як зазначив менеджер зв`язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production» Олексій Татаренко, Україна має значний потенціал у сфері видобутку власного природного газу, зокрема і сланцевого. Головне - зарубіжним інвесторам вкрай необхідні надійні гарантії. «На сьогодні питання законодавчого забезпечення діяльності нашої компанії в Україні багато в чому вирішене. Ми вітаємо механізм, запропонований урядом України, що дає достатні гарантії для інвестора, який вкладає гроші у проекти нетрадиційної видобутку палива. Йдеться про угоду про розподіл продукції - це той механізм, який дозволяє отримати велику ділянку для розробки на термін, який забезпечить економічну вигоду інвестору», - сказав О.Татаренко.

Як надалі складеться ситуація на українському енергоринку, покаже час. Але перспективи описаних проектів настільки обнадійливі, що ні на секунду не сумніваєшся, що новітні технології, які будуть застосовуватися під час видобутку в тому числі і сланцевого газу, допоможуть уникнути перерахованих експертами нюансів. Інакше як же можна пояснити той факт, що в 1990 р. в США видобувалося тільки 10% нетрадиційного газу, в 2009 р. - більше 40%, а до 2020 р. планується близько 60%. Значить, не все так погано. Тож чому б не спробувати, до того ж зробити це необхідно...

Олена Бистрицька (УНІАН)