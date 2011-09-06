«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований в серпні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований в серпні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 487 млн. дол. США за імпортований в серпні природний газ.

Ціна природного газу для "Нафтогазу України" в третьому кварталі 2011 року становить близько 355 дол. за тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсягу виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно перераховувати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.