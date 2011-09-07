У Херсоні презентували Муніципальний енергетичний план.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, презентація документа відбулася в мерії 5 вересня.

Документ визначає системну політику місцевої влади у сфері управління енергетичною складовою міста, задає стратегічні орієнтири у сфері енергозбереження на довгострокову перспективу (до 2020 року), розкриває набори середньострокових цілей і докладно описує організаційно фінансовий механізм їх досягнення в середньостроковому періоді планування (до 2015 року).

«Муніципальний енергетичний план Херсона» розроблений за допомогою фахівців ТОВ «Енергосервісна кампанія «Екологічні системи».

Муніципальний енергетичний план Херсона розроблений в рамках проекту «Реформа міського теплопостачання», при фінансуванні Агентства міжнародного розвитку США.

Під час підготовки документа використано досвід виходу з енергетичної кризи таких країн, як Швеція, Німеччина, Данія, Польща.

Херсон – одне з чотирьох міст України, для яких розроблений Муніципальний енергетичний план. Також аналогічні розробки одержать Краматорськ, Куп’янськ і Павлоград. Пізніше подібні плани будуть розроблені для 25 міст України.

Муніципальний енергетичний план Херсона передбачає модернізацію бюджетних будівель і існуючої системи теплопостачання шляхом застосування сучасних енергозберегаючих технологій, заміщення в системі теплозабезпечення Херсона природного газу місцевими джерелами теплової енергії (енергія сонця, вітру, біопалива) на 80%, реалізацію сучасних теплозберігаючих технологій в житлових будинках, що дозволить зменшити втрати тепла в 3 рази.

За словами мера Херсона Володимира САЛЬДО, реалізація Плану дозволить перевести природний газ з основного виду палива на резервний у системі теплопостачання Херсона.

За оцінками розробників, результатом реалізації Муніципального енергетичного плану Херсона має стати щорічна економія теплопостачальною системою міста більш як 21,8 млн. куб. м природного газу і 1,1 млн. кВт/год. електроенергії.

При цьому, під час презентації було заявлено, що роботи з енергозбереження в бюджетних установах міста, зокрема, в навчальних і медичних, дозволили заощадити в 2010 році енергоносіїв на суму до 811 тис. грн, зокрема, електроенергії на 309 тис. грн і теплової енергії на 502 тис. грн.

Також на презентації наголошувалося, що установлення одного лічильника тепла в багатопрофільній лікувальній установі економить 30,7 тис. грн. За 2010 рік у 7 лікувальних закладах Херсона було встановлено 12 теплових лічильників.