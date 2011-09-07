Трьох шахтарів на затопленій шахті в Луганській області шукають дотепер

Трьох шахтарів на затопленій приватній шахті «Рудник» в Антрацитівському районі Луганської області дотепер не знайшли.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області Анастасія ШУРКАЄВА.

За її словами, складність рятувальних робіт полягає у тому, що вода постійно прибуває, і насоси не справляються з її кількістю.

«Вночі рятувальники змонтували додаткові насоси. Щоб розпочати пошуки гірників потрібно відкачати воду. Наразі їх доля не відома», - сказала А.ШУРКАЄВА.

Як повідомляв УНІАН, уночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення у транспортних просіках перебували троє гірників. Шахтарів шукають дотепер. Учора, 6 вересня, прокурор Луганської області Микола БЕСКИШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії.