У Рівному буде проведено експеримент з використання альтернативних газу видів палива

Експеримент з використання альтернативних газу видів палива буде проводитися протягом цього опалювального сезону в Рівному.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник міського голови Рівного Олексій ХМИЛЕЦЬКИЙ.

У котельнях на вулицях Поліській і Курчатова встановлені спеціальні котли, які дозволять виробляти тепло шляхом спалювання тирси, трісок та інших відходів.

Спочатку котельні будуть обслуговувати невелике коло споживачів, але, як переконаний О.ХМИЛЕЦЬКИЙ, експеримент матиме успіх. Щодо його ефективності чиновник сказав, що нововведення дозволить щорічно економити в межах 300 тисяч кубометрів «блакитного палива».