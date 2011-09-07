Україна сподівається, що перегляд газових контрактів відбудеться без звернення до суду - Бойко

Україна сподівається, що перегляд газових контрактів з Росією відбудеться без звернення до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр палива та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«У нас дійсно проведена вся підготовча робота (щодо подачі документів до суду - УНІАН), але ми знаємо, що Президент України не залишає можливості завершити переговори шляхом, скажімо так, безсудовим», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що Україна та РФ мають дуже велике стратегічне партнерство по дуже багатьом напрямкам. «Газовий напрямок - це один з них, тому ми чекаємо, що все ж таки будуть продовжені переговори», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію по газовій угоді з Україною у будь-якому суді, і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією "Нафтогазу" для розірвання контракту.

Учора, 6 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови постачання і транзиту газу.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 «Газпром» і «Нафтогаз Україна» підписали доповнення до цих контрактів.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на поставлений Росією газ. Було проведено кілька раундів переговорів, безрезультатно.

Нещодавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.