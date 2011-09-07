Азаров закликає українців економити енергоресурси

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає громадян економити енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ми просимо наших громадян зробити все, що від них залежить, для економії енергоресурсів. Тому що в умовах виритої для всього суспільства газової ями - кабального газового контракту закрите вікно, утеплені двері, економне використання газової плити - питання патріотизму та виживання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що приклад енергозбереження, в першу чергу, має продемонструвати держава. У зв'язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем'єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ докласти максимум зусиль для недопущення збоїв і аварій в роботі енергетичної та комунальної сфер.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 21 квітня 2010 «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що постачається Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю «Комерсанту-Україна» заявив, що вже фактично підготовлено матеріали для вирішення у міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови постачання і транзиту газу.