Україна експортуватиме власний газ

Україна у 2012 році почне експортувати газ власного видобутку у випадку, якщо не вдасться домовитися про скорочення закупівель газу в Росії в обсягах, які необхідні нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Ми ухвалили закон, за яким дозволено експорт українського газу у різних напрямах. А якщо нам російські партнери запропонують закупити більше газу, ніж потрібно для нашої економіки, то ми просто візьмемо їхній газ у країну, а свій перепродаватимемо на споті. Враховуючи наші сховища і можливість у пікові режими продавати його (газ – УНІАН) на споті, ми вважаємо, що ця операція буде дуже вигідна для нашої економіки», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що напевно Росія уважно вивчатиме такі плани України, оскільки Україна зайде на газовий ринок Європи.

Нагадаємо, що 30 серпня Ю.БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на придбання у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, законтрактований обсяг газу НАК “Нафтогаз України” у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд. куб. м газу.

30 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна упродовж найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу утричі. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні і електростанції на газ.

Водночас, голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україна буде оштрафована, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, повідомляє «Дело», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

31 серпня в інтерв`ю журналістам у Москві голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сказав, що Україна щорічно зобов`язана оплачувати не менш як 33 мільярди кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити в Україну і 27, і 26, і 29 млрд. кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а у тому, що у будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» оплачуватиме поставки з розрахунку не менш як 33 млрд. кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» визначені чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і упродовж усього терміну контракту.