До 1 січня 2012 року робота з реформування «Нафтогазу» буде завершена - Бойко

Робота з реформування НАК «Нафтогаз України» буде завершена до 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«До 1 січня 2012 року ця робота буде завершена у нашій країні», - сказав міністр.

Він також повідомив, що наступного року компанії, які будуть створені, будуть виставлені на приватизацію.

«Надалі ми в наступному році виведемо ці компанії на приватизацію або шляхом ІРО, або шляхом продажу частини пакетів через міжнародні фінансові біржі», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому міністр зазначив, що приватизуватися будуть не контрольні пакети компаній.

«Я маю на увазі «Газдобича», «Трансгаз», «Чорноморнафтогаз», «Укртранснафта» і ще кілька інших», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що така приватизація дозволить залучити додаткові кошти в обсязі 10-12 мільярдів доларів, які будуть спрямовані на використання систем енергоефективності та збільшення видобутку газу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування. Він також зазначив, що крім газовидобувної, з «Нафтогазу» буде виділена компанія, що займається транзитом газу. При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що припинення існування компанії "Нафтогаз України" також є приводом для перегляду діючий газових контрактів з «Газпромом».

Однак, як заявив прес-секретар прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ, перегляд газових угод з Україною можливий тільки у разі злиття "Газпрому" з "Нафтогазом", а при реорганізації української газової компанії її правонаступник повинен буде нести зобов'язання перед Росією, виконуючи чинну угоду.

3 вересня в Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що "Нафтогаз" не стане об'єднуватися з "Газпромом".

За його словами, питання злиття "Нафтогазу" і "Газпрому" не слід розглядати в контексті переговорів щодо зниження ціни на російський газ.

Напередодні прес-секретар прем'єр-міністра РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не має наміру втручатися в плани Києва щодо реформування "Нафтогазу України", але виходить з того, що у компанії повинен залишитися правонаступник за діючими міжнародними угодами.