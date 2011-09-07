Бойко розповів про принцип роботи "газових" компаній після ліквідації "Нафтогазу"

Компанії, які в результаті реформування НАК «Нафтогаз України» займатимуться транзитом і закупівлею російського газу в Україну, будуть мати відповідні контракти з «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«Компанія, яка буде виконувати транзитні послуги для російського «Газпрому», вона буде мати відповідний контракт з російським «Газпромом» щодо виконання цих послуг. Компанія, яка буде закуповувати російський газ для балансу країни, також буде мати відповідний контракт з російським «Газпромом», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості Ю.БОЙКО сказав, що робота з реформування НАК «Нафтогаз України» буде завершена до 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування. Він також зазначив, що крім газовидобувної, з «Нафтогазу» буде виділена компанія, що займається транзитом газу. При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що припинення існування компанії "Нафтогаз України" також є приводом для перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

Однак, як заявив прес-секретар прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ, перегляд газових угод з Україною можливий тільки у разі злиття "Газпрому" з "Нафтогазом", а при реорганізації української газової компанії її правонаступник повинен буде нести зобов'язання перед Росією, виконуючи чинну угоду.

3 вересня в Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що "Нафтогаз" не стане об'єднуватися з "Газпромом".

За його словами, питання злиття "Нафтогазу" і "Газпрому" не слід розглядати в контексті переговорів щодо зниження ціни на російський газ.

Напередодні прес-секретар прем'єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ заявив, що російська сторона не має наміру втручатися в плани Києва щодо реформування "Нафтогазу України", але виходить з того, що у компанії повинен залишитися правонаступник за діючими міжнародними угодами.