Київ може запропонувати Москві продавати Україні весь газ для країн Європи для подальшого виконання міжнародних контрактів «Газпрому» щодо поставок газу в європейські країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Ми можемо запропонувати весь газ перепродавати нам на кордоні, а ми далі будемо виконувати всі європейські контракти, які має ця компанія («Газпром» - УНІАН)», - заявив Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, сьогодні Ю.БОЙКО заявив, що Україна буде експортувати свій газ у разі необхідності закуповувати у «Газпрому» більші обсяги, ніж необхідні країні.

Як повідомлялося, 30 серпня Ю.БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Законтрактований обсяг газу НАК "Нафтогаз України" у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд куб. м газу.

30 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати в якості енергетичного ресурсу вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні та електростанції на газ.

У той же час, глава Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україна буде оштрафована, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, передає «Діло», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

31 серпня в інтерв'ю журналістам у Москві глава ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сказав, що Україна щорічно зобов'язана оплачувати не менше 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити до України і 27, і 26, і 29 млрд кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» буде оплачувати постачання з розрахунку не менше 33 млрд кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» за чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і протягом усього терміну контракту.