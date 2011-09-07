Конкурс на будівництво LNG-терміналу буде оголошено 1 січня 2012

Конкурс на будівництво терміналу з приймання зрідженого природного газу буде оголошено 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«З 1 січня після закінчення роботи над ТЕО буде оголошено конкурс на будівництво цього терміналу», - сказав Ю.БОЙКО. Він зазначив, що термінал планується побудувати за два роки. «Якраз на цей період наступають наші контрактні зобов'язання із закупівлі газу у наших партнерів.

Як повідомлялося, 29 серпня конкурсна комісія з проведення двоступеневих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) оголосила, що до участі у другому етапі конкурсу допущені 5 компаній: Ramboll Oil&Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал - морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не буде «конфліктувати» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ буде зріджується і танкерами по морю доставлятися до Румунії і далі до Західної Європи).

Як повідомляв УНІАН, на початку року в Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, щодо транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса - Броди» і поставок скрапленого газу з Азербайджана до України. Йшлося про транспортування 4 млн тонн. азербайджанської нафти на рік. А щодо обсягів поставок зрідженого природного газу питання мало бути врегульовано в процесі реалізації національного інвестиційного проекту з будівництва в Україні першого заводу з переробки такого газу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.