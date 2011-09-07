Україна експортуватиме свій газ, якщо не вдасться домовитися про зниження закупівель

Україна у 2012 році почне експортувати газ власного видобутку в разі, якщо не вдасться домовитися про скорочення закупівель газу в Росії у обсягах, необхідних нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Ми прийняли закон, за яким дозволено експорт українського газу в різних напрямках. А якщо нам російські партнери запропонують купити більше газу, ніж потрібно для нашої економіки, то ми просто візьмемо їхній газ в країну, а свій перепродамо на споті. Враховуючи наші сховища і можливість у пікові режими продавати його (газ - УНІАН) на споті, то ми вважаємо, що ця операція буде дуже вигідна для нашої економіки», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що напевно Росія буде уважно вивчати такі плани України, оскільки Україна зайде на газовий ринок Європи.

Нагадаємо, що 30 серпня Ю.БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, законтрактований обсяг газу НАК "Нафтогаз України" у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд куб. м газу.

30 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати в якості енергетичного ресурсу вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні та електростанції на газ.

У той же час, глава Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україна буде оштрафована, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, передає «Діло», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

31 серпня в інтерв'ю журналістам у Москві глава ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сказав, що Україна щорічно зобов'язана оплачувати не менше 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити в Україну і 27, і 26, і 29 млрд кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» буде оплачувати постачання з розрахунку не менше 33 млрд кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» за чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і протягом усього терміну контракту.