Україна готова розглядати питання про закупівлю газу у Туркменістану - Бойко

Україна готова розглядати питання про закупівлю природного газу у Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Враховуючи прагнення Туркменістану диверсифікувати свої напрямки (з продажу газу - УНІАН), ми готові розглядати ці питання. Для нас це дуже важливо», - сказав Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом МЕРЕДОВИМ прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що Україна зацікавлена ​​у відновленні постачань туркменського газу і розглядає кілька варіантів поставок - як традиційними маршрутами, так і з урахуванням перспективи будівництва Каспійсько-чорноморської газопровідної системи.