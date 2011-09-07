У Донецьку на «Промисловому тижні» проходить виставка з енергоефективності

У Донецьку в рамках форуму «Промисловий тиждень» в спеціалізованому виставковому центрі «ЕКСПОДОНБАС» з 6 по 9 вересня проходять три міжнародні виставки: «Металургія», «Надра, корисні копалини» і «Енергоефективність».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «ЕКСПОДОНБАСУ», проведення в одному місці і в одні терміни цих заходів дозволяє розширити рекламну кампанію, забезпечує високу відвідуваність і демонструє значущість даних виставок для Донецька, Донбасу і України.

У програмі форуму «Промисловий тиждень» також заплановані проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з найбільш актуальних питань базових галузей промисловості Донбасу.

Зокрема, 7-8 вересня в «ЕКСПОДОНБАСІ» проходитиме II Донецька міжнародна науково-практична конференція «Оцінка, видобуток і використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій», організаторами якої виступили «Спілка геологів України», група компаній «НАДРА», ВАТ «Інститут Тутковського».

Для участі у конференції прибули вчені та спеціалісти академічних, науково-дослідних і проектних інститутів, профільних міністерств і відомств, вугільних і геологічних підприємств, газотранспортних компаній, приватних підприємств. Також у роботі конференції беруть участь представники зарубіжних сервісних і видобувних фірм.

Крім того, 7 вересня в «ЕКСПОДОНБАСІ» проходить конференція на тему: «Прогресивні напрями в питаннях створення автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, а також систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій» і т. д.

В цілому в трьох названих виставках в рамках форуму «Промисловий тиждень» беруть участь 130 компаній з України, Росії, Чехії, Німеччини, Швеції, Ізраїлю, Великобританії, Австрії.

Міжнародна виставка «Металургія» проводиться за організаційної підтримки Міністерства промполітики України і містить такі тематичні розділи, як: Сировина та матеріали для металургії; Лиття; Прокатні стани; Технологія термообробки; Промислове обладнання; Зварювання, різання, сполучна техніка та ін.

Міжнародна виставка обладнання, технологій та продукції гірничодобувної галузі «Надра. Корисні копалини» проводиться один раз на два роки в Донецьку і разом з виставкою «Вугілля / Майнінг» вони є єдиними виставковими заходами гірської промисловості України.

Дана виставка проходить за офіційної підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України і є єдиним заходом на території Україні, який об`єднує в рамках єдиної експозиції обладнання, продукцію, послуги вітчизняних і зарубіжних компаній для гірничодобувної та гірничо-збагачувальної галузі: шахт, ГЗК, кар`єрів. Виставка містить такі тематичні розділи, як: Геолого-розвідницьке обладнання та інструменти; Використання газу метану; Оснащення гірничорятувальних частин; землерийного устаткування; Дробильно-сортувальні комплекси; Маркшейдерія, геодезія та ін.

Всеукраїнська спеціалізована виставка енергоефективного та енергозберігаючого обладнання, технологій і матеріалів «Енергоефективність» має на меті подання передової техніки і технологій, утвердження цивілізованих форм роботи і принципів здорової конкуренції, сприяння стабільному розвитку бізнесу та просування способів зниження витрат на споживання теплової та електричної енергій.

Тематика даної виставки відображає широке коло проблем зниження витрат на споживання енергоресурсів та шляхів їх вирішення, можливості виробників і споживачів, методи використання альтернативних джерел тепла й електроенергії.