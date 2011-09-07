«Ерсте Банк» виділить до 30 млн. дол. кредитів на проекти з енергоефективності

ПАТ «Ерсте Банк» має намір з вересня 2011 р. по вересень 2012 виділити до 30 млн. дол. кредитів для українських підприємств на проекти з підвищення енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив голова правління "Ерсте Банку" Павло Цетковський.

За його словами, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, і «Ерсте Банк» приступили до реалізації першої в Україні спільної програми, націленої на підтримку підприємств у підвищенні енергоефективності.

«Реалізація програми підвищення енергоефективності бізнесу - це перша подібна ініціатива в Україні, в рамках якої «Ерсте Банк» буде надавати спеціально розроблені продукти для фінансування українських підприємств, що впроваджують енергоефективні технології, a IFC - свою експертизу та консультації. Українська економіка - одна з найбільш енергоінтенсивних у світі. На тлі постійно зростаючих цін на енергоресурси українські підприємства, що працюють на застарілому обладнанні, втрачають конкурентоспроможність та ринки збуту, тому вони потребують модернізації обладнання та енергоефективних технологій», - зазначив П.Цетковський.

За його словами, в рамках програми «Ерсте Банк» надає кредити на реалізацію проектів терміном до 5 років, обсяг фінансування - від 250 тис. грн. до 10-20 млн. грн. Сума кредиту може покривати 100% інвестицій, які необхідні для впровадження енергоефективних технологій.

Придбане обладнання буде служити заставою по кредиту.

П.Цетковський уточнив, що зараз IFC та «Ерсте Банк» працюють в областях Україні по 7 перших проектах у рамках програми.