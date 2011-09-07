Кабмін уповноважив Клюєва на пролонгацію угоди з ЄС щодо енергоефективності

Кабінет міністрів України уповноважив першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА на підписання Додаткової угоди №1 між урядом України і Європейським Союзом, представленим Єврокомісією, до угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії».

Як повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єра, відповідне розпорядження, розроблене Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, було схвалене на засіданні Кабміну у середу, 7 вересня.

Укладення даної додаткової угоди здійснюється з метою продовження на два роки терміну дії угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії». Продовження основного етапу упровадження Угоди до 21 грудня 2014 року дозволить Державному агентству з енергоефективності і енергозбереження завершити підготовку і розпочати реалізацію проектів технічної допомоги.

Зокрема, йдеться про укладення контракту для реалізації проекту додаткової технічної допомоги, яка супроводжуватиме упровадження програми прямої бюджетної підтримки. Пролонгація угоди дасть також можливість Держенергоефективності завершити проведення конкурсів і укладення грантових контрактів на виконання мікропроектів, направлених на підвищення енергоефективності в малих містах.