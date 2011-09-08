Ціна нафти продовжила зростання

На світових торгах у четвер, 8 вересня, ціни на нафту зростають на фоні даних про зниження запасів нафти в США.

Зокрема, вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,13 долара, або на 0,15% - до 89,47 долара за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,03 долара, або на 0,03% - до 115,7 долара за барель.

У четвер дані, які підтвердять показники Американського інституту нафти (API), може оприлюднити Міненерго США, передає Bloomberg.

На динаміку цін на нафту продовжують впливати побоювання перебоїв з поставками у зв`язку з формуванням циклонів в Мексиканській затоці.