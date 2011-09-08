Україна готова приєднатися до третього енергопакету Євросоюзу

Брюссель. Україна готова приєднатися до третього енергетичного пакету Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам у Брюсселі директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК після засідання політико-безпекового комітету Україна-ЄС.

“Ми підтвердили, що ми віддані нашій участі в Енергетичному співтоваристві і готові розглянути імплементацію в Україні нових енергетичних стандартів за відповідних умов, тобто перехідних періодів, фінансової допомоги, і це з боку ЄС було дуже позитивно і високо оцінено”, - сказав представник українського МЗС.

За його словами, остаточно рішення щодо приєднання до третього енергетичного пакету буде схвалюватися на міністерському засіданні країн-учасниць Енергетичного співтовариства наприкінці року.

В.ФІЛІПЧУК зауважив, що Україна не боїться можливих негативних наслідків від приєднання до третього енергопакету для відносин з Росією.

“Ми вважаємо, що третій енергетичний пакет є кроком у правильному напрямку. Ми не бачимо загрози для жодної із третіх країн”, - підкреслив він.

“Ми вважаємо, що лібералізація енергетичного ринку корисна для всіх”, - додав представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, третій енергетичний пакет передбачає, зокрема, подальший розподіл продавців енергоресурсів та компаній, що займаються їхнім транспортуванням.

Третій енергетичний пакет ЄС був різко негативно сприйнятий Росією, яка неодноразово заявляла про можливість значного підвищення цін на газ для країн Європи у разі його імплементації.

Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого цього року.