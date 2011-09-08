Експерти: до грудня роздрібні ціни на бензин А-95 впадуть нижче за 10 грн./літр

Експерти Науково-технічного центру «Психея» прогнозують, що у грудні роздрібні ціни на бензин А-95 (ДСТУ 4063:2001) знизяться з 10,50 грн./літр у вересні – до 9,56 грн./літр, а на дизельне пальне (ДСТУ 3868:1999) з 9,61 – до 8,90 грн./літр.

Про це йдеться у повідомленні НТЦ «Психея» (м. Київ), переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що напередодні формування планів закупівель і продажів учасниками ринку пального країни НТЦ «Психея» традиційно уточнює свій економічний прогноз цін на нафту і нафтопродукти на черговий квартал. В основу прогнозу покладено регресійно-аналітичну модель ринку.

Відповідно до уточненого економічного прогнозу, протягом четвертого кварталу цистернові партії нафтопродуктів в Україні в основному дешевшатимуть.

До кінця року вартість цистернових партій бензину А-95 українського виробництва впаде порівняно з серпнем на 6-7%, а порівняно з січнем, навпаки, збільшиться на 12-13% (до 11 485 грн./тонна).

Оптові ціни на дизельне пальне знизяться порівняно з серпнем на 12% і зростуть на 2% порівняно з січнем (до 8 980 грн./тонна). Порівняно з аналогічним періодом 2011 року в січні 2012 року вартість цистернових партій українського бензину А-95 зросте на 4-5%, а дизельного пального – на 2%.

Роздрібні ціни на високооктановий бензин у січні 2012 р. будуть вищими за січневі 2011 р. на 13-14%, на дизельне пальне – на 10-11%.

Також у повідомленні відзначено, що, враховуючи залежність українського внутрішнього ринку нафтопродуктів від світових тенденцій, даний прогноз підготовлено з урахуванням прогнозної динаміки цін на нафту в Європі.

Відповідно до економічного прогнозу НТЦ «Психея», у вересні-жовтні ціна нафти в Європі становитиме 107-111 дол./бар., а до кінця року впаде до 88-93 дол./бар. Очікувана корекція відбудеться внаслідок скорочення спекулятивної складової і зростання політичною в нафтових котируваннях через масштабні біржові обмеження, що вводяться донорами ЄС – Німеччиною і Францією, і припинення інформаційного ажіотажу навколо операції НАТО в Лівії.

Ціна нафти може вийти за верхню межу прогнозу у разі ескалації напруженості навколо Сирії і Ірану, різкого ослаблення долара (наприклад, через подальше зниження рейтингу економіки США), а також після вироблення єдиної позиції держав - членів ЄС щодо механізмів збереження стабільності зони євро. Серед знижуючих чинників – посилення долара, збільшення товарних запасів і відсутність консенсусу у фінансовій політиці, яка здатна спровокувати нову хвилю рецесії.