«Турбоатом» виграв тендер на поставку обладнання для ТЕС Аксу (Казахстан)

ВАТ «Турбоатом» виграло тендер на поставку обладнання для енергоблоку № 5 ТЕС Аксу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, 26 серпня 2011 техніко-комерційну пропозицію «Турбоатома» визнали кращою, замовник її прийняв.

Підписання контракту заплановане на вересень ц.р. Термін поставки обладнання - серпень 2013 року.

Фахівці «Турбоатома» замінять агрегат К-300-240 на турбіну нового покоління К-325-23, 5. Після проведених робіт потужність агрегату збільшиться на 25 МВт.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» (раніше Харківський турбінний завод) - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатома» працює в 45 країнах світу.

75,224% акцій «Турбоатома» належить державі.

На всіх восьми блоках ТЕС Аксу встановлено парові турбіни виробництва ВАТ «Турбоатом». Це вже п`ята турбіна на ТЕС Аксу, яку модернізує «Турбоатом». У 2011 р. після реконструкції був запущений енергоблок № 2.