Група АТТ побудує електроустановку на біомасі

17:36, 08 вересня 2011
Енергетика
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Група підприємств АТТ (Харків) планує побудувати в інтересах дочірнього підрозділу ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» «Дніпроенергресурс» (Нікополь, Запорізька область) енергокомплекс на біомасі.

Про це УНІАН повідомив директор з розвитку групи компаній Костянтин Чухлєб.

За його словами, встановлена ​​електрична потужність установки, у складі однієї турбіни, складе 6 МВт. В якості палива на енергокомплексі планується використовувати висушений курячий послід, що дозволить вирішити завдання утилізації відходів птахокомбінату і забезпечити комплекс власною електроенергією.

К.Чухлєб повідомив, що АТТ в серпні вже приступила до розробки проектної документації робіт. Фізичні роботи на об'єкті планується розпочати у жовтні ц.р., з очікуваним виходом на «нульовий цикл» у другому кварталі 2012 року.

Надлишки електроенергії, які буде генерувати комплекс, планується продавати в ОРЕ за т.зв. «Зеленим» тарифом.

Довідка УНІАН. Група підприємств АТТ - компанія, що здійснює комплексний інжиніринг у сфері промислової генерації електроенергії і тепла на основі впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій.

Група підприємств АТТ заснована в 2002 році. До складу групи входять провідні підприємства Росії та України у сфері будівництва та модернізації об'єктів промислової енергетики на основі впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій.

ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський»» входить до складу агропромислової корпорації «Дніпровська» та випускає продукцію під торговою маркою «Знатна курка».

 

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