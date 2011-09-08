«Краснолиманська» видобула з початку року 1 млн. тонн вугілля

Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська» (м. Родинське, Донецька обл.) видобуло з початку року 1 млн. тонн вугілля.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що гірники цього вугільного підприємства приурочили свої значні трудові досягнення до 8 вересня - дня звільнення Донбасу від фашистських загарбників.

Голова Донецької ОДА Андрій ШИШАЦЬКИЙ привітав шахтарів із досягнутим, зазначивши, що вони «своїм істотним результатом зарахували у виробничу скарбничку «Вугільної компанії «Краснолиманська» 110-й мільйон тонн «чорного золота» з початку роботи шахти».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська» представляє собою сучасний єдиний комплекс, до якого входять шахта «Краснолиманська» і збагачувальна фабрика, що дозволяє без перебоїв і додаткових витрат одержувати продукцію високої якості.

Шахта "Краснолиманська" почала свою роботу в 1958 році.