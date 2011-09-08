ЄС навряд чи допоможе Україні в газовому спорі з Росією - польський експерт

Варшава. Європейський Союз, швидше за все, не зможе допомогти владі України змінити газовий договір 2009 року з Росією для зменшення ціни на газ.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він назвав основним завданням росіян втягнути Україну в Митний союз.

«Питання, як сильно може Україна натиснути на Росію, щоб зменшити ціну. Як на мене, це майже неможливо. Навіть якщо буде правова допомога ЄС - якщо така буде - то й це не вплине на позицію «Газпрому», - вважає експерт.

За його словами, Євросоюз де-факто не має інструментів, які може використовувати для тиску на Росію в газовому спорі з Україною.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав єдиним виходом з такої ситуації розгляд справи міжнародним арбітражним судом, зазначивши, що Україні буде складно наважитися подати в суд на Росію і ще складніше - виграти справу у «Газпрому».

«Це був би ляпас Медведєву і Путіну, якби Україна вирішила це зробити», - сказав він, не виключивши, що заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про запланований розгляд цього питання в суді може бути тільки «риторикою».

Як сказав польський експерт, він не бачить причин для чергової «газової війни» між Україною і Росією, поки українська влада вчасно буде оплачувати постачання палива в країну.

За словами Г.Громадського, Україна завдяки закладеним в контракти 2009 року ринковим основам визначення ціни на газ позбулася політичного тиску з боку Росії, яка раніше могла шантажувати українську владу зростанням цін.

Він додав, що Польща, за неофіційними даними, також платить за російський газ більше Німеччини.