Ціни на скраплений газ за тиждень знизилися на 15-20 коп. - експерти

Вартість скрапленого газу на АГЗП за тиждень із 1 по 8 вересня в найбільших мережах України знизилася на 15-20 коп./л.

Про це УНІАН повідомили в «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, на АЗС ОККО і WOG ціни на газ знизилися переважно на 10-20 коп. в залежності від області. В результаті цих коригувань найбільш поширена вартість скрапленого газу в даних мережах встановилася на рівні 6,79-6,80 грн./л.

У свою чергу, на АГЗП «Газовик», «Авантаж» і «ЛУКОЙЛ» скраплений газ подешевшав на 5-15 коп., а в деяких регіонах - на 20-30 коп., до 6,60-6,90 грн./л.

У мережах АЗС, контрольованих групою «Приват», ціни на LPG також впали на 10-20 коп. - до 6,60-6,80 грн./л.

Найбільш істотне зниження вартості скрапленого газу по регіонах зафіксовано у Херсонській (-24 коп., до 6,85 грн./л), Черкаській (-24 коп., до 6,68 грн./л) та Дніпропетровській областях (-23 коп., до 6,65 грн./л).

За словами учасників ринку, зріджений газ в роздробі дешевшає завдяки падінню закупівельних цін. Оператори, що надають послуги газ виробництва держкомпаній, наприкінці серпня знизили відпускні ціни. На сьогоднішній день оптова вартість цього газу без урахування доставки становить 10 100 грн./тонна.

Як повідомлялося, на початку липня роздрібні ціни на скраплений газ різко підвищилися внаслідок дефіциту газу на внутрішньому ринку. Учасники ринку серед основних причин нестачі виділяли труднощі з розмитненням газу, а також зростання експортних поставок скрапленого газу з Лисичанського НПЗ.