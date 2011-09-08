Грецька ENECO WindEnergy погодила виділення ділянок під будівництво ВЕС

Грецька компанія ENECO WindEnergy погодила виділення земельних ділянок під будівництво в Херсонській області вітроелектростанцій потужністю до 600 МВт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, рішення ухвалене у ході засідання робочої групи з реалізації інвестиційного проекту ТОВ «Енеко України», яке відбулося в середу, 7 вересня, в Херсоні.

Зокрема, було погоджено список земельних ділянок, на яких ENECO WindEnergy планує будівництво вітроелектростанцій.

Всього було погоджено 5 земельних ділянок біля райцентрів Генічеськ і Каланчак, а також сіл Захарівка (Новотроїцький район), Очаківське (Голопристанський район) та Іванівка (Чаплинський район).

За результатами засідання робочої групи будуть підготовлені спеціальні додатки до угоди, підписаної між ENECO WindEnergy та Херсонською ОДА за погодженням зазначених земельних ділянок для підготовки проектів будівництва ВЕС.

Сумарна потужність вітроелектростанцій, що будуть побудовані на вибраних ділянках, за заявами керівництва грецької компанії, складуть до 600 МВт.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Херсонської ОДА, в області до 2030 року планують побудувати вітроенергетичні потужності до 1,4 ГВт, про що йдеться у розпорядженні голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка № 453 від 12.07.2011 р. «Про хід виконання програми розвитку вітроенергетики в Херсонській області до 2030 року».

За даними ОДА, річний технічно досяжний потенціал відновлюваних джерел енергії по Херсонській області становить у площині вітроенергетики - 2,86 млн. т умовного палива, сонячної енергетики - 310 тис. т. умовного палива. Це дає можливість побудувати на території області вітроелектростанції з 2192 установок номінальною потужністю по 2 МВт кожна, загальною потужністю до 4,385 ГВт.