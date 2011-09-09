Холдинг Korlea Invest має намір взяти участь у річному аукціоні з експорту електроенергії

ЗАТ "Корлеа Інвест Україна" (Korlea Invest) (Київ) має намір взяти участь в аукціоні з продажу права доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії в період з 1 січня по 31 грудня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава правління суспільства Костянтин ЦЕНЕНКО в ході засідання Національної комісії регулювання електроенергетики у четвер.

За його словами, компанія зацікавлена в придбанні т.з. «бурштинського перетину», через який можливий експорт по напряму на Словаччину, Угорщину і Румунію.

На сьогоднішньому засіданні НКРЕ ухвалила рішення про продовження "Корлеа Інвест Україна" ліцензії на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом до вересня 2016 року, на прохання компанії ліцензійний об`єм постачання електроенергії був збільшений з 55,2 млн. кВт/ч до 3,5 млрд. кВт/ч в рік.

К.Цененко в ході засідання комісії пояснив, що необхідність коректування об`єму постачань у бік збільшення пов`язана з тим, що що раніше входять в материнську компанію Korlea Invest Holding AG (Швейцарія) підприємства мали контракти з Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности ГПВД "Укрінтеренерго" (Київ), але з початку 2010 року їх виконання було фактично перерване.

За словами керівника компанії, у разі придбання "бурштинського перетину", ЗАТ має намір здійснювати постачання в адресу тих, що входять холдингу Korlea Invest компаній-нерезидентів, що працюють на восточно- і центральноєвропейському ринку постачань електроенергії. При цьому здійснювати постачання на внутрішньому ринку компанія не планує.

К.Цененко також уточнив журналістам, що "Корлеа Інвест Україна" має діючий договір з ГП "Енергоринок" на купівлю-продаж електроенергії для її подальшого експорту.

При цьому брати участь в місячних аукціонах по експорту електроенергії до кінця поточного року компанія не має наміру, оскільки вся потужність «бурштинського перетину» на сьогоднішній день законтрактована ТОВ «Востокенерго», яка входить в ДТЕК.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Корлеа Інвест Україна" зареєстровано у травні 2006 року. 100% його акцій належить Korlea Invest a.s. (Словаччина), яка опосередковано через Donpra s.r.o. (Чехія) належить відомому Korlea Invest Holding AG (Швейцарія). Холдинг Korlea Invest контролюється відомим українським бізнесменом Василем ДАНИЛІВИМ. Група компаній Korlea Invest в 2008-2009 гг займала домінантне положення на ринку експортних поставок в Україні. Проте в 2010 році була витиснута з цього ринку компаніями ДТЕК.

З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, за якими здійснюється експорт.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ГПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрямок.