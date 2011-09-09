Рятувальники знайшли трьох гірників, які опинились під обвалом породи у шахті в Єнакієво

Рятувальники знайшли трьох гірників шахти „Полтавська” ДП „Орджонікідзевугілля” у Єнакієво, які 7 вересня опинились під обвалом породи. Як повідомляє прес-служба МНС України, шахтарі перебувають у задовільному стані. До пошуково-рятувальних робіт було залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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