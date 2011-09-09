Москва.Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ називає пропагандою заяви про високу ціну на газ для України порівняно з іншими країнами Європи.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс».

«Залишаться непорушними речі: завжди газове співробітництво здійснюється на основі формули; формула носить універсальний характер. Причому вона стосується й України, й інших країн. Розмови про те, що «ми платимо більше, ніж інші держави», ні на чому не засновані. Це чистої води пропаганда», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Україна платить за тією ж самою формулою, й платить гроші, що відповідають тим грошам, які платять інші європейські споживачі», - додав він.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна платить за російський газ більше, ніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.