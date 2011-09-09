Ф'ючерси на нафту в четвер подешевшали в очікуванні виступу Обами

Нафтові ф'ючерси дещо подешевшали за підсумками торгів у четвер. Протягом більшої частини сесії вони коливалися між позитивною і негативною територією в очікуванні виступу президента США Барака ОБАМИ з промовою, присвяченою економіці країни, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування жовтневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 29 центів, або на 0,3%, до 89,05 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE завершили торги зі зниженням на 1,76 долара, на рівні 114,56 долара за барель.

Ціни на нафту на NYMEX зупинилися на шляху до позначки 90 доларів у зв'язку з падінням котирувань на фондовому ринку напередодні виступу Б.ОБАМИ у Конгресі США з новим планом щодо збільшення числа робочих місць у США, які є найбільшим споживачем нафти в світі.

Доля економіки в цілому стала головною рушійною силою для цін на нафту. Трейдери побоюються, що європейська боргова криза може знову ввергнути в рецесію найбільші економіки, що зашкодить попиту на нафту.

Виступаючи раніше у четвер, голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке заявив, що у центрального банку є інструменти для надання подальшої підтримки економіці, але не став обіцяти будь-яких дій у вересні.

Після виступу глави ФРС індекс Dow Jones Industrial Average впав до сесійних мінімумів. Котирування нафтових ф'ючерсів слідують за котируваннями акцій, які вважаються індикатором очікувань щодо економічного зростання.

Побоювання щодо ситуації в економіці в цілому не дозволили цінам на нафту зрости на тлі більш значного, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти у США.

За даними, представленими у четвер Міністерством енергетики США, комерційні запаси нафти минулого тижня скоротилися на 4 млн барелів. Аналітики пояснюють це скорочення тим, що ураган і тропічний шторм обмежили імпорт.

Падіння запасів нафти зазвичай має підвищувальний тиск на ціни, і котирування нафтових ф'ючерсів на NYMEX ненадовго підскочили до 90,23 долара. Тим не менш, запаси палива несподівано збільшилися у зв'язку зі зниженням попиту після штормів.

Запаси бензину зросли минулого тижня на 200 тис. барелів, а запаси дистилятів збільшилися на 700 тис. барелів.

Попит на бензин минулого тижня скоротився на 3% до 9 млн барелів на день, і це був найнижчий рівень для першого тижня вересня з 2003 року.

Жовтневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися в ціні на 0,78 цента до 2,8852 долара за галон. Жовтневі ф'ючерси на топковий мазут подешевшали на 3,13 цента, або на 1%, до 3,0443 долара за галон.