Кабмін робить все для запобігання виникненню дефіциту та подорожчанню нафтопродуктів - Ярошенко

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що уряд вживає всіх заходів, щоб запобігти виникненню дефіциту та зростанню цін на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЯРОШЕНКО заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

«Уряд при необхідності вживає дієвих заходів для забезпечення стабільного, бездефіцитного ресурсного поповнення ринку нафтопродуктів», - сказав він.

Зокрема, за словами Ф.ЯРОШЕНКА, здійснюються товарні інтервенції в періоди цінових піків, що запобігає стрімкому зростанню цін на нафтопродукти.

Крім того, додав Ф.ЯРОШЕНКО, знижена ставка акцизного податку на бензин і дизельне паливо.

«Таким чином, своєчасне реагування на виклики світової економіки є запорукою стримування інфляції в межах прогнозу 8-9%», - сказав міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України продовжує розслідування необгрунтованого підвищення цін на пальне в країні. АМК ухвалив рішення про притягнення до відповідальності за необгрунтоване підвищення цін на пальне ПП "Окко-нафтопродукт", ТОВ "Континент Нафто Трейд" і ТОВ "Альянс Холдинг" на 150 млн грн.

З вересня в Україні очікується зростання роздрібних цін на пальне у зв'язку з підвищенням акцизного збору на нафтопродукти.

У той же час експерти Науково-технічного центру «Психея» прогнозують, що в грудні роздрібні ціни на бензин А-95 (ГОСТ 4063:2001) знизяться з 10,50 грн/літр у вересні - до 9,56 грн/літр , а на дизельне паливо (ГОСТ 3868:1999) з 9,61 - до 8,90 грн/літр.