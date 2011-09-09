Мінфін не бачить підстав для встановлення збитків від діяльності «Лівели»

Міністерство фінансів України не бачить законних підстав для встановлення збитків державного бюджету від безподаткового ввезення нафти та нафтопродуктів компанією "Лівела" (Полтавська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив сьогодні в парламенті під час Години запитань до уряду.

"Ввезення нафти і нафтопродуктів здійснювалося на підставі рішень судів. Враховуючи вимоги Конституції України, підстав для законного встановлення завданих збитків державі від діяльності цієї компанії немає. ... Тому абсолютно безпідставно розповідати, що там були якісь втрати", - сказав він, додавши, що до діяльності компанії не мали ніякого відношення ні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, ні діючий уряд.

При цьому міністр фінансів відзначив, що завдяки вдосконаленню Податкового кодексу сьогодні можливість безподаткового ввезення до України будь-яких продуктів неможлива.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2010 року Вищий адміністративний суд України своїм рішенням залишив в силі податкові пільги для ДП «Лівела», зокрема на безподаткове ввезення до України нафтопродуктів і нафти.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявив, що через ввезення нафтопродуктів без сплати акцизу і ПДВ компанією «Лівела» державний бюджет у 2010 році втратив близько 3 млрд грн.

ДП «Лівела» почало безподатковий імпорт нафтопродуктів у серпні 2010 року. З 24 листопада 2010 року, за даними Держмитниці, безподатковий імпорт товарів не здійснюється.

На початку грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив АМКУ розслідувати ситуацію з безподатковим ввезенням нафти і нафтопродуктів підприємством «Лівела» до України.

У кінці 2010 року АМКУ почав таке розслідування.

Довідка УНІАН. ДП «Лівела» є дочірнім підприємством українсько-польського спільного підприємства ТОВ «Тайстра», яке у судовому порядку добилося права на імпорт нафти і нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, а також електроенергії без сплати ПДВ, акцизного збору і ввізного мита.

Безподатковий імпорт став можливий згідно з рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука (Полтавська обл.) від 19 січня 2004 року та визначення Харківського апеляційного суду від 31 травня 2010 року.

Приймаючи дані рішення, суди керувалися нормами закону «Про захист іноземних інвестицій», прийнятого у 1992 році, згідно з яким підприємства з іноземними інвестиціями мають гарантії держави, що діють на момент здійснення інвестицій.

Оскільки у 1992 році в Україні не було законів про ПДВ та акцизного збору, то практично 100% нафтопродуктів, що ввозилися до країни до 2003 року, не обкладалося податками. У 2003 році Закон «Про захист іноземних інвестицій» втратив силу, проте «Тайстра» опротестувала позбавлення пільг самої компанії та її дочірніх підприємств незалежно від дати створення.