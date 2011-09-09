Соколовський: харківські угоди можна ліквідувати тільки після скасування газових

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що «харківські угоди» 2010 року можуть бути ліквідовані лише після скасування існуючого газового контракту 2009 року.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи заяву радника російського Посольства в Україні Олексія УРІНА про те, що в разі звернення України до суду для перегляду газових контрактів Росія може ініціювати розрив «харківських угод».

«Заява російського дипломата - це чергова спроба неприхованого шантажу України, яка свідчить про неготовність Москви до взаємовигідного партнерства», - підкреслив експерт.

«Якщо російська сторона підтримає позицію України про скасування та написання заново справедливих контрактів, то це було б по-партнерськи. Однак потрібно мати на увазі, в тому числі парламентам обох сторін, що закономірним наслідком розриву газових контрактів 2009 року повинна бути денонсація «харківських угод». Це був би найкращий вихід із ситуації, в якій зараз опинилася України», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що скасування газових контрактів в однобічному порядку майже не реальне, навіть через суд. Це може відбутися тільки за згодою обох сторін.

«У разі укладення нового газового контракту з Росією на умовах, що відповідають нинішнім реаліям на європейському ринку, в тому числі й по ціновій політиці, і по транзитним тарифам, Україна зможе відмовитися від "харківської" відстрочки частини платежу за російський газ, за ​​яку повинні розплачуватися наші наступні покоління базуванням російського флоту на українській території до 2042 року», - зазначив він.

Говорячи про можливості з боку Росії вимагати повернути надану до цього, згідно харківським домовленостями, «знижку» на газ, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що такий крок з боку Москви був би аморальним.

Експерт підкреслив, що затверджена «харківськими угодами» так звана 100-доларова знижка на кожні 1000 куб. російського газу насправді є фіктивною, оскільки навіть з її урахуванням Україна платить за газ значно більше, ніж інші європейські країни.

«Україні потрібні не знижки ціною поступки частини території, безпеки або газотранспортної системи, а рівноправні газові угоди, укладені на ринкових умовах. А якщо Кремль мріє й надалі залишатися газовим монополістом, то рано чи пізно, але таким чином він змусить Україну через 5-6 років домогтися реальної диверсифікації й навіть повної відмови від російського газу», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.