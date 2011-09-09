Запуск «Північного потоку» може знизити виручку «Нафтогазу» на 20% - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило, що запуск газопроводу «Північний потік» матиме вплив на фінансові та операційні показники деяких емітентів. Масштаб і характер такого впливу буде індивідуальним для компаній.

Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що з запуском газопроводу ВАТ "Газпром" («BBB»/прогноз «позитивний»), за очікуваннями, отримає переваги за рахунок додаткової диверсифікації маршрутів транспортування газу до Західної Європи на додаток до трубопроводів, що проходять через Україну (а потім через Словаччину) і Білорусь (а потім через Польщу). «Передбачається, що вартість газопроводу «Північний потік» складе близько 7,4 млрд євро, і кошти будуть надходити за рахунок проектного фінансування з обмеженим впливом на кредитоспроможність "Газпрому", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що новий газопровід, ймовірно, матиме негативні наслідки для Slovensky Plynarensky Priemysel, as (Далі - «SPP», «A»/прогноз «негативний») і НАК "Нафтогаз України" («Нафтогаз», «CCC»).

Fitch очікує, що обсяги транспортування газу і виручка цих компаній знизяться приблизно на 20% починаючи з 2012 р., що негативно позначиться на їх фінансових показниках.

Fitch відзначає, що обсяги транзиту газу по даному маршруту в довгостроковій перспективі є менш передбачуваними через незрозумілості щодо зростання попиту на газ, планів запуску другої гілки «Північного потоку» для комерційних поставок до 2013 р. (а можливо, й інших трубопроводів, таких як «Набукко» і «Південний потік»), а також беручи до уваги існуючі контракти між "Газпромом", SPP і "Нафтогазом" на умовах «поставляй-або-плати». Динаміка попиту на газ також є неясною через прогнозування слабкого економічного зростання по більшості країн Європи, незважаючи на відмову низки держав (Німеччини, Швейцарії та Італії) від атомної енергетики.

Також у повідомленні Fitch вказується, що у світлі переговорів щодо цін на газ і обсягів транспортування, які проходять між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна повністю виключити можливість нових перебоїв у постачаннях газу, аналогічних тим, що мали місце у 2006 і 2009 рр.. Наявність альтернативного маршруту експорту газу в Західну Європу може посилити позиції "Газпрому" в переговорах з "Нафтогазом". «Даний підвищений подієвий ризик значною мірою вже враховано в поточних рейтингах "Нафтогазу" і SPP» - йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

Крім того повідомляється, що для "Нафтогаза" фактори невизначеності також включають плани реорганізації, які уряд країни розглядатиме у 4 кварталі 2011 р. Fitch рейтингує облігації "Нафтогазу" на суму 1 595 млн дол. на рівні «B», що відповідає суверенному рейтингом, завдяки наявності безумовної та безвідкличної гарантії від уряду України. Агентство не очікує, що потенційна реорганізація "Нафтогазу" вплине на гарантію.

На думку Fitch, газопровід «Північний потік» повинен підвищити надійність поставок для більшості західноєвропейських споживачів газу. Хоча це не забезпечує диверсифікації від "Газпрому" з точки зору джерел газу, диверсифікація маршруту є позитивним моментом.

Довідка УНІАН.«Північний потік» - газопровід, який з'єднує Виборг у Росії та Грайфсвальд у Німеччині, прокладений по Балтійському морю, має сукупну плановану пропускну здатність у 55 млрд куб. м. Комерційні поставки по першій гілці газопроводу (27,5 млрд куб. м.), за очікуваннями, почнуться у 4 кв. 2011. Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну здатність "Північного потоку", планується на кінець 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG - спільне підприємство, власниками якого є "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабільний»)/Wintershall Holding GmbH, E. ON Ruhrgas AG (дочірня структура E. ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.