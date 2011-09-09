Ціни на нафтопродукти за тиждень змінилися різноспрямовано - експерти

З 2 по 9 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили e Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 2 по 9 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збереглися на рівні 9,54 грн/літр; бензин А-92 - збільшилися на 0,2% - з 9,95 грн/літр до 9,97 грн/літр; бензин А-95 - збільшилися на 0,3% - з 10,26 грн/літр до 10,29 грн/літр; дизельне паливо - знизилися на 0,3% - з 9,66 грн/літр до 9,63 грн/літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.