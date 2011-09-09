Ціни на АЗС не підвищаться до 20 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не очікує підвищення цін на пальне в роздрібних мережах АЗС до середини 3-ої декади вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту нафтогазової промисловості Міненерговугілля Костянтин БОРОДІН сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, головним чинником збереження цінової стабільності є значні запаси нафтопродуктів, куплені учасниками ринку до введення підвищених ставок акцизів 1 вересня.

«На 1 вересня перехідні залишки становили близько 800 тисяч тонн, що еквівалентно роздрібним продажам протягом 25-27 днів. Поки це пальне не буде розпродано за старими цінами, секретаріат ЕАГ (Експертно-аналітична група - УНІАН) не включатиме нові ставки акцизу в свою розрахункову формулу», - заявив К.БОРОДІН.

За прогнозом Міненерговугілля, сумарне споживання світлих нафтопродуктів в Україні у вересні становитиме від 900 до 950 тис. тонн.

Крім того, збереженню цінової стабільності на ринку сприятимуть позитивні фінансові результати роботи мереж АЗС у літні місяці.

«Уряд пішов назустріч операторам ринку в травні-серпні. Зниження акцизів підтримало попит із боку споживачів на фоні зростання світових цін. За літо більшість компаній змогли акумулювати великі запаси нафтопродуктів. Сьогодні ці запаси повинні спрацювати на весь ринок, на забезпечення цінової стабільності на ньому», - підкреслив К.БОРОДІН.

Збереженню цін, на думку чиновника, сприяє й наближення дати завершення спеціального розслідування щодо імпорту нафтопродуктів, яке веде Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

«У ринку чітко простежуються дві групи: вітчизняні виробники, які тримають низькі ціни, й імпортери, від яких завжди походить підвищення цін. Сумніваюся щоб напередодні винесення рішення Міжвідомчої комісії імпортери ризикнули штучно дестабілізувати ситуацію», - додав К.БОРОДІН.

Довідка УНІАН. 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на пальне.