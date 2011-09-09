Французька Total виявила велике газове родовище у Каспійському морі

Французька нафтова компанія Total виявила велике родовище газу в азербайджанській частині Каспійського моря у блоці Абшерон.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає РІА "Новости".

«Це родовище може бути дуже багатим на ресурси», - зазначив виконавчий віце-президент компанії з розвідки Марк БЛАЙЗОТ (Marc Blaizot).

Компанія повідомляє, що перші результати розвідки свердловини підтверджують її потенціал у декілька трильйонів кубічних футів газу і конденсатів.

Свердловина знаходиться на глибині 6,550 м. Компанія продовжуватиме буріння для розвідки глибших об`єктів. Потім на свердловині будуть проведені тести для підтвердження можливих обсягів пласта.

Нагадаємо, блок Абшерон знаходиться за 100 кілометрів від Баку на глибині 500 метрів.

Total присутня в Азербайджані з 1996 року. Компанії належить 40% у проекті, ще 40% - у Державній нафтовій компанії Азербайджану (ГНКАР), 20% - у французької Gaz de France Suez.