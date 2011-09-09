«Нафтогаз України» реалізував на аукціоні 1,5 тис. тонн нафтопродуктів

НАК «Нафтогаз України» 9 вересня на аукціоні № 14НАК на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» (ТБПНБ) реалізувала 1,5 тис. тонн нафтопродуктів, вироблених в рамках проекту з давальницької переробки нафти на Лисичанському НПЗ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні дизельне пальне підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ - 1,5 тис. тонн за середньою ціною 10 300,00 грн./тонна (стартова ціна - 10 300,00 грн./тонна).

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на аукціоні № 13НАК на ТБПНБ «Нафтогаз України» реалізував 10 тис. тонн нафтопродуктів.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» планує в 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн. тонн російської нафти марки Urals.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євгеній Бакулін заявляв, що компанія зробить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.