Представники Ірану і Пакистану уклали угоду про будівництво газопроводу

Представники Ірану і Пакистану уклали сьогодні угоду про будівництво газопроводу для подачі іранського газу до Пакистану.

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на іранське інформаційне агентство IRNA.

Задум будівництва газопроводу завдовжки 2700 кілометрів виник ще в дев`яностих роках, проте він не був реалізований у зв`язку з різким протистоянням США будь-яким проектам за участю Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар САЛЕХІ заявив після зустрічі, що будівництво газопроводу вартістю більш як 7,5 млрд. доларів буде завершено в 2014 році.