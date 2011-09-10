Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає великою проблемою погіршення відносин між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив у п’ятницю в ефірі "Шустер Live".

"Я вважаю, що велика проблема те, що ми псуємо відносини з Росією - другим після Європейського Союзу економічним партнером", - сказав він. С.ТІГІПКО висловив думку, що в погіршенні цих відносин винні обидві країни. "Якщо ми не можемо домовитися удвох, то винні обидві", - сказав він. За словами віце-прем`єра, в газових питаннях потрібно шукати компроміс, але, при цьому, зберігати гарні взаємини.