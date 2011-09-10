ЄК може перевірити відповідність газових угод України з РФ європейському законодавству

Європейська комісія може перевірити відповідність укладених у 2009 році між Україною та Російською федерацією газових угод європейському енергетичному законодавству, якого Україна зобов’язана дотримуватися після вступу до Енергетичної спільноти.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін БОСАЦЬКИЙ, коментуючи заяву міністра Радослава СІКОРСЬКОГО про можливий аудит українсько-російської газової угоди.

Він зазначив, що Україна на початку цього року вступила в Енергетичну спільноту (Energy Community), що зобов`язує державу запроваджувати у себе європейські стандарти функціонування енергетичного ринку.

М.БОСАЦЬКИЙ зауважив, що голова МЗС говорив про «гіпотетичну можливість» проведення аудиту як чинної газової угоди між Україною та Росією, так і можливого проекту нового документу.

«Ціллю такого аудиту може бути перевірка відповідності законодавству Євросоюзу і уникнення ситуації, в якій Україна могла б бути пов’язана двосторонніми міжнародними юридичними зобов’язаннями, які унеможливлюють імплементацію нею зобов’язань у рамках Енергетичної спільноти», – йдеться у коментарі прес-секретаря, наданому у відповідь на запит УНІАН.

М.БОСАЦЬКИЙ також нагадав, що торік Єврокомісія проводила аналогічний аудит газового договору між Польщею і Росією, який, серед іншого, визначав умови використання Ямальського газопроводу.

Речник МЗС головуючої зараз в Євросоюзі Польщі також зазначив, що Європейська комісія нещодавно вчергове підкреслила необхідність інтеграції енергетичного ринку сусідів ЄС, які включені у програму «Східне партнерство», в рамках Енергетичної спільноти.

«Згідно з прийнятими Україною зобов`язаннями, правова основа функціонування української газотранспортної системи не повинна відрізнятися від чинної на території Євросоюзу», – сказав М.БОСАЦЬКИЙ.

Водночас він наголосив, що Єврокомісія або секретаріат Енергетичної спільної можуть взяти участь в аудиті газових договорів України і Росії лише у випадку звернення з такою заявкою України.

«Лише тоді з урахуванням політичної ситуації може бути ухвалене рішення про доцільність участі (в аудиті) згаданих інституцій”, – заявив прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня міністр закордонних справ Польщі Р.СІКОРСЬКИЙ заявив, що Єврокомісія може взяти участь в аудиті підписаного у 2009 році газового контракту між Україною і Росією.

Польський міністр зазначив, що Європейський Союз, який одержує 25% імпортованого газу через українську територію, брав участь у підготовці газового договору 2009 року. Цей факт, на його думку, дає підстави для участі Єврокомісії в аудиті договору.

У відповідь МЗС Росії заявило, що договори Росії й України щодо газу не потребують «зовнішнього аудиту», а ставити їх під сумнів – неправомірно.