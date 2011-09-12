Прем'єр-міністр Лівії заявив про відновлення видобутку нафти в країні

Прем'єр-міністр повстанської Національної перехідної ради Лівії Махмуд Джибріль заявив у неділю пізно увечері про відновлення видобутку нафти.

«Ми почали видобуток нафти у суботу», – цитує прем'єра Reuters. При цьому

Джибріль відмовився говорити, в якому саме районі країни відновлено видобуток «чорного золота» і як багато нафти повстанцям вдається видобувати.

Прем'єр-міністр також пообіцяв «швидке» відновлення видобутку нафти і на заході країни – районі, який найбільше постраждав від заворушень, пов'язаних з поваленням режиму Муамара Каддафі.

Крім того, Джбиріль заявив, що склад тимчасового уряду розшириться за рахунок включення до нього представників ширшого кола політичних сил вже протягом найближчих 10 днів. «Буде включено представників всіх регіонів Лівії, навіть тих, які ще не звільнені від режиму Каддафі», – підкреслив він.

Відновлення видобутку нафти і подальший її експорт є важливим критерієм оцінки успішності дій нової лівійської влади, пише «Газета.Ru».