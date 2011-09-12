Тимошенко може допомогти Януковичу в розірванні газових контрактів – екс-глава МЗС

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО може надати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ серйозну допомогу в розірванні газових контрактів із Росією в судовому порядку.

Про це В.ОГРИЗКО заявив у ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Питання в тому, чи була угода підписано за взаємним розумінням та взаємною вигодою сторін. Я більш ніж упевнений в тому, що Україна підписала цю угоду під тиском. А якщо це так, то міжнародне право вважає такий договір недійсним. Тут має бути позиція самої Ю.ТИМОШЕНКО. Вона могла б бути тією особою, яка може заявити про це, якщо це дійсно було так. А решта – це факти, які зрівнюють ситуацію (умови газових контрактів) в Україні з Німеччиною, Польщею, Італією. І якщо ми бачимо, що умови підписано явно гірші, ніж у інших партнерів, то для об`єктивного судді це стане сигналом, що не все було так просто", - сказав В.ОГРИЗКО.

Водночас він відзначив, що в даному разі важливе і саме бажання Ю.ТИМОШЕНКО надавати свідчення, оскільки тоді "розвіється легенда про порятунок Європи і задоволену Москву".

Екс-глава Міністерства закордонних справ також заявив, що при відстоюванні державних інтересів влада і опозиція зобов`язані діяти спільно. "Опозиція має, якщо це державні інтереси, підставити плече", - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також відзначив, що Україні слід почати виконання взятих на себе в 2008 році Брюссельським меморандумом зобов`язань. "У 2008 році в Брюсселі було підписано дуже непогану угоду між Україною і Європейським Союзом – Брюссельський меморандум, де чітко і ясно було прописано, що і як нам треба зробити, щоб якнайшвидше прийти до ЄС у газовій сфері. На жаль, із зими 2008 по зиму 2009 року і після цього нічого не було зроблено. І лише зараз ми як держава підходимо до того, що потрібно виконувати свої зобов`язання, які насправді дуже вигідні", - відзначив колишній міністр.

"Якщо ми об`єднаємося з ЄС у частині відстоювання своїх енергетичних інтересів, то це буде єдиний шанс виплутатися з цього газового зашморгу", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, з червня в Україні Печерський районний суд Києва слухає кримінальну справу за звинуваченням колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час підписання в 2009 році газових контрактів із Росією.

Довідка УНІАН. Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів із цього питання.

Російська сторона повідомила, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для розв’язання в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови постачання і транзиту газу.