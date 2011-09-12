АМК оштрафував "Полтаваобленерго" за зловживання монопольним становищем

Адміністративна колегія Полтавського територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ВАТ «Полтаваобленерго» в особі Полтавської філії районних електромереж на 10 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відділення АМК.

Як встановило відділення, філія безпідставно припинила постачання електроенергії в квартиру споживача.

В ході розгляду справи відповідач припинив порушення, відновивши електропостачання заявника. Відділення зобов`язало відповідача сплатити штраф до державного бюджету.

«Територіальним відділенням при виконанні повноважень щодо захисту економічної конкуренції в регіоні постійно проводяться дії з виявлення і припинення порушень, а також вживаються заходи, спрямовані на захист конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і пріоритету прав споживачів», - зазначив голова Полтавського територіального відділення АМК Володимир ОНИЩЕНКО.