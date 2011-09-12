На АЕС у Франції стався вибух, є загроза витоку радіації
15:07, 12 вересня 2011Енергетика
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На АЭС Маркуль у Франції у понеділок стався вибух. Існує ризик витоку радіації, повідомляє «РІА Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
Обставини події уточнюються.
Маркуль (Marcoule) - один із центрів атомної промисловості Франції. АЕС розташована у департаменті Гар на півдні країни, у долині річки Рони.
АЕС управляється Комісаріатом з атомної енергії і компанією Areva.
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